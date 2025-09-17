Marginswap (MFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01286868 $ 0.01286868 $ 0.01286868 24J Rendah $ 0.0174883 $ 0.0174883 $ 0.0174883 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01286868$ 0.01286868 $ 0.01286868 24J Tinggi $ 0.0174883$ 0.0174883 $ 0.0174883 Sepanjang Masa $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 Harga Terendah $ 0.00965396$ 0.00965396 $ 0.00965396 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -25.71% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Marginswap (MFI) harga masa nyata ialah $0.01295241. Sepanjang 24 jam yang lalu, MFI didagangkan antara $ 0.01286868 rendah dan $ 0.0174883 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MFI sepanjang masa ialah $ 3.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00965396.

Dari segi prestasi jangka pendek, MFI telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -25.71% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marginswap (MFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.34K$ 91.34K $ 91.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.52K$ 129.52K $ 129.52K Bekalan Peredaran 7.05M 7.05M 7.05M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Marginswap ialah $ 91.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MFI ialah 7.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.52K.