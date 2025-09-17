Marinade Staked SOL (MSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 307.08 $ 307.08 $ 307.08 24J Rendah $ 318.37 $ 318.37 $ 318.37 24J Tinggi 24J Rendah $ 307.08$ 307.08 $ 307.08 24J Tinggi $ 318.37$ 318.37 $ 318.37 Sepanjang Masa $ 363.77$ 363.77 $ 363.77 Harga Terendah $ 8.93$ 8.93 $ 8.93 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +8.78% Perubahan Harga (7D) +8.78%

Marinade Staked SOL (MSOL) harga masa nyata ialah $312.49. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSOL didagangkan antara $ 307.08 rendah dan $ 318.37 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSOL sepanjang masa ialah $ 363.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.93.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSOL telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan +8.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marinade Staked SOL (MSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Bekalan Peredaran 3.45M 3.45M 3.45M Jumlah Bekalan 3,445,180.0 3,445,180.0 3,445,180.0

Had Pasaran semasa Marinade Staked SOL ialah $ 1.08B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSOL ialah 3.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3445180.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08B.