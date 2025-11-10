Marine Moguls Harga Hari Ini

Harga langsung Marine Moguls (MOGUL) hari ini ialah $ 38.62, dengan 3.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOGUL kepada USD penukaran adalah $ 38.62 setiap MOGUL.

Marine Moguls kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 104,519, dengan bekalan edaran sebanyak 2.71K MOGUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOGUL didagangkan antara $ 37.29 (rendah) dan $ 41.66 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 910.54, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 32.47.

Dalam prestasi jangka pendek, MOGUL dipindahkan -0.32% dalam sejam terakhir dan -7.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Marine Moguls (MOGUL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 104.52K$ 104.52K $ 104.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 384.75K$ 384.75K $ 384.75K Bekalan Peredaran 2.71K 2.71K 2.71K Jumlah Bekalan 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Had Pasaran semasa Marine Moguls ialah $ 104.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOGUL ialah 2.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 9962.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 384.75K.