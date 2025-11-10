Market Cap Harga Hari Ini

Harga langsung Market Cap (MCAP) hari ini ialah $ 0.00000908, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MCAP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000908 setiap MCAP.

Market Cap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,076.36, dengan bekalan edaran sebanyak 999.40M MCAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MCAP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00079358, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000089.

Dalam prestasi jangka pendek, MCAP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Market Cap (MCAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Bekalan Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Jumlah Bekalan 999,398,564.920859 999,398,564.920859 999,398,564.920859

Had Pasaran semasa Market Cap ialah $ 9.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCAP ialah 999.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999398564.920859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.08K.