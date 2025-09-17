Market Dominance (MD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00511585 $ 0.00511585 $ 0.00511585 24J Rendah $ 0.00535059 $ 0.00535059 $ 0.00535059 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00511585$ 0.00511585 $ 0.00511585 24J Tinggi $ 0.00535059$ 0.00535059 $ 0.00535059 Sepanjang Masa $ 0.01319383$ 0.01319383 $ 0.01319383 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.80% Perubahan Harga (1D) -0.80% Perubahan Harga (7D) +2.58% Perubahan Harga (7D) +2.58%

Market Dominance (MD) harga masa nyata ialah $0.00517354. Sepanjang 24 jam yang lalu, MD didagangkan antara $ 0.00511585 rendah dan $ 0.00535059 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MD sepanjang masa ialah $ 0.01319383, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MD telah berubah sebanyak +0.80% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +2.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Market Dominance (MD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Bekalan Peredaran 550.51M 550.51M 550.51M Jumlah Bekalan 550,505,637.879235 550,505,637.879235 550,505,637.879235

Had Pasaran semasa Market Dominance ialah $ 2.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MD ialah 550.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 550505637.879235. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.85M.