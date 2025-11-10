Market Maker DAO Harga Hari Ini

Harga langsung Market Maker DAO (MMDAO) hari ini ialah $ 0.00465683, dengan 0.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MMDAO kepada USD penukaran adalah $ 0.00465683 setiap MMDAO.

Market Maker DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 465,326, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M MMDAO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MMDAO didagangkan antara $ 0.00448361 (rendah) dan $ 0.0046662 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04386478, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00273379.

Dalam prestasi jangka pendek, MMDAO dipindahkan +0.57% dalam sejam terakhir dan -36.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Market Maker DAO (MMDAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 465.33K$ 465.33K $ 465.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 465.33K$ 465.33K $ 465.33K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Market Maker DAO ialah $ 465.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMDAO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 465.33K.