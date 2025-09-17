Market Making Pro (MMPRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,00377221 $ 0,00377221 $ 0,00377221 24J Rendah $ 0,00468486 $ 0,00468486 $ 0,00468486 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,00377221$ 0,00377221 $ 0,00377221 24J Tinggi $ 0,00468486$ 0,00468486 $ 0,00468486 Sepanjang Masa $ 0,824202$ 0,824202 $ 0,824202 Harga Terendah $ 0,00298409$ 0,00298409 $ 0,00298409 Perubahan Harga (1J) -0,16% Perubahan Harga (1D) +14,59% Perubahan Harga (7D) +9,29% Perubahan Harga (7D) +9,29%

Market Making Pro (MMPRO) harga masa nyata ialah $0,00442897. Sepanjang 24 jam yang lalu, MMPRO didagangkan antara $ 0,00377221 rendah dan $ 0,00468486 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MMPRO sepanjang masa ialah $ 0,824202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00298409.

Dari segi prestasi jangka pendek, MMPRO telah berubah sebanyak -0,16% sejak sejam yang lalu, +14,59% dalam 24 jam dan +9,29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Market Making Pro (MMPRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 408,77K$ 408,77K $ 408,77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 443,92K$ 443,92K $ 443,92K Bekalan Peredaran 92,08M 92,08M 92,08M Jumlah Bekalan 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Had Pasaran semasa Market Making Pro ialah $ 408,77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMPRO ialah 92,08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 443,92K.