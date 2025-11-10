Market Maverick Harga Hari Ini

Harga langsung Market Maverick (LUIGI) hari ini ialah $ 0.00126698, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUIGI kepada USD penukaran adalah $ 0.00126698 setiap LUIGI.

Market Maverick kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 26,607, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M LUIGI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUIGI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.163593, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00108121.

Dalam prestasi jangka pendek, LUIGI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Market Maverick (LUIGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

