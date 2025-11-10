Tokenomik Market Maverick (LUIGI)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:46:13 (UTC+8)
USD

Modal Pasaran:
$ 26.61K
$ 26.61K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.61K
$ 26.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.163593
$ 0.163593
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00108121
$ 0.00108121
Harga Semasa:
$ 0.00126698
$ 0.00126698

Market Maverick (LUIGI) Maklumat

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

Laman Web Rasmi:
https://www.reformdao.com/

Tokenomik Market Maverick (LUIGI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Market Maverick (LUIGI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LUIGI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LUIGI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LUIGI, terokai LUIGI harga langsung token!

LUIGI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LUIGI? Halaman ramalan harga LUIGI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

