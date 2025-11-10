Market Stalker Harga Hari Ini

Harga langsung Market Stalker (STLKR) hari ini ialah $ 0.00156436, dengan 5.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STLKR kepada USD penukaran adalah $ 0.00156436 setiap STLKR.

Market Stalker kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 156,394, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M STLKR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STLKR didagangkan antara $ 0.00144299 (rendah) dan $ 0.00156841 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00491883, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00046084.

Dalam prestasi jangka pendek, STLKR dipindahkan +0.71% dalam sejam terakhir dan -21.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Market Stalker (STLKR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.39K$ 156.39K $ 156.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.39K$ 156.39K $ 156.39K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

