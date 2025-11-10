Tokenomik Market Stalker (STLKR)

Tokenomik Market Stalker (STLKR)

Lihat cerapan utama tentang Market Stalker (STLKR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:18:26 (UTC+8)
USD

Market Stalker (STLKR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Market Stalker (STLKR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 157.12K
$ 157.12K$ 157.12K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 157.12K
$ 157.12K$ 157.12K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00491883
$ 0.00491883$ 0.00491883
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00157046
$ 0.00157046$ 0.00157046

Market Stalker (STLKR) Maklumat

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

Laman Web Rasmi:
https://themarketstalker.com
Kertas putih:
https://docs.themarketstalker.com/

Tokenomik Market Stalker (STLKR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Market Stalker (STLKR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STLKR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STLKR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STLKR, terokai STLKR harga langsung token!

STLKR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STLKR? Halaman ramalan harga STLKR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

