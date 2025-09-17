MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 24J Rendah $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 24J Tinggi $ 3.59$ 3.59 $ 3.59 Sepanjang Masa $ 3.59$ 3.59 $ 3.59 Harga Terendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +1.99% Perubahan Harga (7D) +39.49% Perubahan Harga (7D) +39.49%

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) harga masa nyata ialah $3.4. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVDA25 didagangkan antara $ 3.31 rendah dan $ 3.59 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVDA25 sepanjang masa ialah $ 3.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.2.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVDA25 telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +1.99% dalam 24 jam dan +39.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K Bekalan Peredaran 5.94K 5.94K 5.94K Jumlah Bekalan 5,940.529060794646 5,940.529060794646 5,940.529060794646

Had Pasaran semasa MarketVector Digital Assets 25 Index ialah $ 20.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVDA25 ialah 5.94K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5940.529060794646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.21K.