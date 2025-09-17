MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04950139 24J Tinggi $ 0.051207 Sepanjang Masa $ 0.054454 Harga Terendah $ 0.02518208 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) +1.82%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) harga masa nyata ialah $0.050409. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVTT10F didagangkan antara $ 0.04950139 rendah dan $ 0.051207 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVTT10F sepanjang masa ialah $ 0.054454, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02518208.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVTT10F telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan +1.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 410.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 410.89K Bekalan Peredaran 8.15M Jumlah Bekalan 8,150,738.643225537

Had Pasaran semasa MarketVector Token Terminal Fundamental Index ialah $ 410.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVTT10F ialah 8.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8150738.643225537. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 410.89K.