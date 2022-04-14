Tokenomik MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Lihat cerapan utama tentang MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Maklumat

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Laman Web Rasmi:
https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 418.29K
Jumlah Bekalan:
$ 8.17M
Bekalan Edaran:
$ 8.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 418.29K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.054454
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02518208
Harga Semasa:
$ 0.051234
Tokenomik MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MVTT10F yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MVTT10F yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MVTT10F, terokai MVTT10F harga langsung token!

MVTT10F Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MVTT10F? Halaman ramalan harga MVTT10F kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.