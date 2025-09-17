markkacy (KACY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.057367$ 0.057367 $ 0.057367 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) -3.15% Perubahan Harga (7D) +7.54% Perubahan Harga (7D) +7.54%

markkacy (KACY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KACY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KACY sepanjang masa ialah $ 0.057367, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KACY telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -3.15% dalam 24 jam dan +7.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

markkacy (KACY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 221.49K$ 221.49K $ 221.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 221.49K$ 221.49K $ 221.49K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,746,055.342388 999,746,055.342388 999,746,055.342388

Had Pasaran semasa markkacy ialah $ 221.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KACY ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999746055.342388. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 221.49K.