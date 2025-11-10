Mars Harga Hari Ini

Harga langsung Mars (MARS) hari ini ialah --, dengan 8.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARS kepada USD penukaran adalah -- setiap MARS.

Mars kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 238,582, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B MARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MARS dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan -2.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mars (MARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 238.58K$ 238.58K $ 238.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 238.58K$ 238.58K $ 238.58K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Mars ialah $ 238.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARS ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 238.58K.