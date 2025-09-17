Mars Ecosystem (XMS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) +2.44% Perubahan Harga (7D) +6.30% Perubahan Harga (7D) +6.30%

Mars Ecosystem (XMS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XMS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XMS sepanjang masa ialah $ 1.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XMS telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +2.44% dalam 24 jam dan +6.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mars Ecosystem (XMS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 297.13K$ 297.13K $ 297.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 445.64K$ 445.64K $ 445.64K Bekalan Peredaran 666.75M 666.75M 666.75M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mars Ecosystem ialah $ 297.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XMS ialah 666.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 445.64K.