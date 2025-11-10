Mars Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Mars Protocol (MARS) hari ini ialah $ 0.01322473, dengan 0.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARS kepada USD penukaran adalah $ 0.01322473 setiap MARS.

Mars Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,521,884, dengan bekalan edaran sebanyak 266.47M MARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARS didagangkan antara $ 0.00520518 (rendah) dan $ 0.02145161 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.512804, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MARS dipindahkan -7.70% dalam sejam terakhir dan -6.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mars Protocol (MARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Bekalan Peredaran 266.47M 266.47M 266.47M Jumlah Bekalan 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Had Pasaran semasa Mars Protocol ialah $ 3.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARS ialah 266.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 457083938.78. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.04M.