Marscoin Harga Hari Ini

Harga langsung Marscoin (MARS) hari ini ialah --, dengan 2.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARS kepada USD penukaran adalah -- setiap MARS.

Marscoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 132,200, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00668789, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MARS dipindahkan +0.79% dalam sejam terakhir dan -19.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Marscoin (MARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 132.20K$ 132.20K $ 132.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 132.20K$ 132.20K $ 132.20K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Marscoin ialah $ 132.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.20K.