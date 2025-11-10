BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Marscoin langsung hari ini ialah 0 USD.MARS modal pasaran ialah 132,200 USD. Jejaki masa nyata MARS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Marscoin langsung hari ini ialah 0 USD.MARS modal pasaran ialah 132,200 USD. Jejaki masa nyata MARS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MARS

Maklumat Harga MARS

Apakah MARS

Laman Web Rasmi MARS

Tokenomik MARS

Ramalan Harga MARS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Marscoin Logo

Marscoin Harga (MARS)

Tidak tersenarai

1 MARS ke USD Harga Langsung:

$0.00013227
$0.00013227$0.00013227
-2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Marscoin (MARS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:45:04 (UTC+8)

Marscoin Harga Hari Ini

Harga langsung Marscoin (MARS) hari ini ialah --, dengan 2.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARS kepada USD penukaran adalah -- setiap MARS.

Marscoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 132,200, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00668789, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MARS dipindahkan +0.79% dalam sejam terakhir dan -19.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Marscoin (MARS) Maklumat Pasaran

$ 132.20K
$ 132.20K$ 132.20K

--
----

$ 132.20K
$ 132.20K$ 132.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Marscoin ialah $ 132.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.20K.

Marscoin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668789
$ 0.00668789$ 0.00668789

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-2.58%

-19.84%

-19.84%

Marscoin (MARS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Marscoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Marscoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Marscoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Marscoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.58%
30 Hari$ 0-57.62%
60 Hari$ 0+13.66%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Marscoin

Marscoin (MARS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MARS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Marscoin (MARS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Marscoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Marscoin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MARS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Marscoin Ramalan Harga.

Apakah itu Marscoin (MARS)

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Marscoin (MARS) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Marscoin

Berapakah nilai 1 Marscoin pada tahun 2030?
Jika Marscoin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Marscoin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:45:04 (UTC+8)

Marscoin (MARS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Marscoin

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04880
$0.04880$0.04880

+144.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1296
$0.1296$0.1296

+36.42%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004439
$0.000004439$0.000004439

+70.73%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000300
$0.00000000000300$0.00000000000300

+27.11%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00397
$0.00397$0.00397

+32.33%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013209
$0.013209$0.013209

+30.47%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001899
$0.0000001899$0.0000001899

+46.07%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.