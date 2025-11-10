Marse Harga Hari Ini

Harga langsung Marse (MARSE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARSE kepada USD penukaran adalah -- setiap MARSE.

Marse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,426.28, dengan bekalan edaran sebanyak 996.96M MARSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARSE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MARSE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Marse (MARSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Bekalan Peredaran 996.96M 996.96M 996.96M Jumlah Bekalan 996,957,174.596548 996,957,174.596548 996,957,174.596548

Had Pasaran semasa Marse ialah $ 7.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARSE ialah 996.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996957174.596548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.43K.