MarsMi Harga Hari Ini

Harga langsung MarsMi (MARSMI) hari ini ialah $ 0.063125, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARSMI kepada USD penukaran adalah $ 0.063125 setiap MARSMI.

MarsMi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 63,133,397, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M MARSMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARSMI didagangkan antara $ 0.063054 (rendah) dan $ 0.063241 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.187525, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.059503.

Dalam prestasi jangka pendek, MARSMI dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -29.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MarsMi (MARSMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.13M$ 63.13M $ 63.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.13M$ 63.13M $ 63.13M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Had Pasaran semasa MarsMi ialah $ 63.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARSMI ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999992.295692. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.13M.