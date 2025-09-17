Marutaro (MARU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00334656$ 0.00334656 $ 0.00334656 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -4.42% Perubahan Harga (7D) +90.67% Perubahan Harga (7D) +90.67%

Marutaro (MARU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARU sepanjang masa ialah $ 0.00334656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARU telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -4.42% dalam 24 jam dan +90.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marutaro (MARU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 176.92K$ 176.92K $ 176.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 176.92K$ 176.92K $ 176.92K Bekalan Peredaran 420.69M 420.69M 420.69M Jumlah Bekalan 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Had Pasaran semasa Marutaro ialah $ 176.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARU ialah 420.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 176.92K.