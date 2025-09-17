Marv (MARV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +3.76% Perubahan Harga (7D) +3.76%

Marv (MARV) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARV sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marv (MARV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 208.59K$ 208.59K $ 208.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.59K$ 208.59K $ 208.59K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Marv ialah $ 208.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARV ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.59K.