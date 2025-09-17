Marvin Inu (MARVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.69% Perubahan Harga (1D) -4.11% Perubahan Harga (7D) +30.43% Perubahan Harga (7D) +30.43%

Marvin Inu (MARVIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARVIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARVIN telah berubah sebanyak +2.69% sejak sejam yang lalu, -4.11% dalam 24 jam dan +30.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marvin Inu (MARVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 338.58K$ 338.58K $ 338.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 338.58K$ 338.58K $ 338.58K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Marvin Inu ialah $ 338.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARVIN ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 338.58K.