Tokenomik Marvin Inu (MARVIN)

Lihat cerapan utama tentang Marvin Inu (MARVIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Marvin Inu (MARVIN) Maklumat

Fluffy Fun with MarVin

MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.

Innovative Investment

Big Growth Potential

Dynamic Mechanism

Global Community

Exciting Events

Elon's Favorite Pup

Stray Dog Rescue Fund

Laman Web Rasmi:
https://marvincoin.com/

Marvin Inu (MARVIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Marvin Inu (MARVIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 304.63K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 304.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Marvin Inu (MARVIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Marvin Inu (MARVIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MARVIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MARVIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MARVIN, terokai MARVIN harga langsung token!

MARVIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MARVIN? Halaman ramalan harga MARVIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.