Marvin On Base (MOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -17.54% Perubahan Harga (7D) +22.00% Perubahan Harga (7D) +22.00%

Marvin On Base (MOB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOB telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -17.54% dalam 24 jam dan +22.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marvin On Base (MOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.86K$ 116.86K $ 116.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.86K$ 116.86K $ 116.86K Bekalan Peredaran 1.50T 1.50T 1.50T Jumlah Bekalan 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Marvin On Base ialah $ 116.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOB ialah 1.50T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.86K.