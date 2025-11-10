Marvin The Robot Harga Hari Ini

Harga langsung Marvin The Robot (MARVIN) hari ini ialah $ 0.00469846, dengan 1.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARVIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00469846 setiap MARVIN.

Marvin The Robot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,349, dengan bekalan edaran sebanyak 7.95M MARVIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARVIN didagangkan antara $ 0.00461124 (rendah) dan $ 0.00470493 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00637845, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00415233.

Dalam prestasi jangka pendek, MARVIN dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -5.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Marvin The Robot (MARVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.52K$ 44.52K $ 44.52K Bekalan Peredaran 7.95M 7.95M 7.95M Jumlah Bekalan 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

