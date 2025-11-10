Mashida Harga Hari Ini

Harga langsung Mashida (MSHD) hari ini ialah $ 0.00992924, dengan 2.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSHD kepada USD penukaran adalah $ 0.00992924 setiap MSHD.

Mashida kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 99,293,637, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B MSHD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSHD didagangkan antara $ 0.00978098 (rendah) dan $ 0.01018436 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02299756, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0057113.

Dalam prestasi jangka pendek, MSHD dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan -29.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mashida (MSHD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.29M$ 99.29M $ 99.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.29M$ 99.29M $ 99.29M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mashida ialah $ 99.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSHD ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.29M.