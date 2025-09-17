MASQ (MASQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.068646 $ 0.068646 $ 0.068646 24J Rendah $ 0.07103 $ 0.07103 $ 0.07103 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 24J Tinggi $ 0.07103$ 0.07103 $ 0.07103 Sepanjang Masa $ 0.736361$ 0.736361 $ 0.736361 Harga Terendah $ 0.02136501$ 0.02136501 $ 0.02136501 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) -10.28% Perubahan Harga (7D) -10.28%

MASQ (MASQ) harga masa nyata ialah $0.070601. Sepanjang 24 jam yang lalu, MASQ didagangkan antara $ 0.068646 rendah dan $ 0.07103 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MASQ sepanjang masa ialah $ 0.736361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02136501.

Dari segi prestasi jangka pendek, MASQ telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan -10.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MASQ (MASQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Bekalan Peredaran 34.38M 34.38M 34.38M Jumlah Bekalan 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0

Had Pasaran semasa MASQ ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MASQ ialah 34.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.65M.