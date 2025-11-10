Massa Bridged BTC Harga Hari Ini

Harga langsung Massa Bridged BTC (WBTC.E) hari ini ialah $ 103,181, dengan 0.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WBTC.E kepada USD penukaran adalah $ 103,181 setiap WBTC.E.

Massa Bridged BTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,636, dengan bekalan edaran sebanyak 0.20 WBTC.E. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WBTC.E didagangkan antara $ 102,035 (rendah) dan $ 104,888 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 212,430, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 95,551.

Dalam prestasi jangka pendek, WBTC.E dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -6.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.64K Bekalan Peredaran 0.20 Jumlah Bekalan 0.2

Had Pasaran semasa Massa Bridged BTC ialah $ 20.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBTC.E ialah 0.20, dengan jumlah bekalan sebanyak 0.2. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.64K.