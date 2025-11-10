MasterBOT Harga Hari Ini

Harga langsung MasterBOT ($BOT) hari ini ialah $ 0.00563019, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $BOT kepada USD penukaran adalah $ 0.00563019 setiap $BOT.

MasterBOT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,623,687, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M $BOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $BOT didagangkan antara $ 0.00511913 (rendah) dan $ 0.00623282 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03955195, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00417856.

Dalam prestasi jangka pendek, $BOT dipindahkan -0.66% dalam sejam terakhir dan -64.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MasterBOT ($BOT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa MasterBOT ialah $ 5.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BOT ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999979400.373387. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.62M.