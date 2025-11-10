Mastercard xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Mastercard xStock (MAX) hari ini ialah $ 550.77, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAX kepada USD penukaran adalah $ 550.77 setiap MAX.

Mastercard xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 162,632, dengan bekalan edaran sebanyak 295.02 MAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAX didagangkan antara $ 550.79 (rendah) dan $ 552.61 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 616.08, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 540.17.

Dalam prestasi jangka pendek, MAX dipindahkan -0.19% dalam sejam terakhir dan -0.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mastercard xStock (MAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.63K$ 162.63K $ 162.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Bekalan Peredaran 295.02 295.02 295.02 Jumlah Bekalan 21,069.48227375899 21,069.48227375899 21,069.48227375899

