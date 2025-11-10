Matchy Harga ($MATCHY)
Harga langsung Matchy ($MATCHY) hari ini ialah --, dengan 17.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $MATCHY kepada USD penukaran adalah -- setiap $MATCHY.
Matchy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 81,871, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M $MATCHY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $MATCHY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, $MATCHY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Matchy ialah $ 81.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MATCHY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997307.060396. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.87K.
--
+17.42%
-17.72%
-17.72%
Pada hari ini, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+17.42%
|30 Hari
|$ 0
|-54.23%
|60 Hari
|$ 0
|-60.77%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Matchy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana
In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.
At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.
The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.
What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.
Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.
In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.
