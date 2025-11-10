BursaDEX+
Harga Matchy langsung hari ini ialah 0 USD.$MATCHY modal pasaran ialah 81,871 USD.

Matchy Harga Hari Ini

Harga langsung Matchy ($MATCHY) hari ini ialah --, dengan 17.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $MATCHY kepada USD penukaran adalah -- setiap $MATCHY.

Matchy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 81,871, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M $MATCHY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $MATCHY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, $MATCHY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Matchy ($MATCHY) Maklumat Pasaran

$ 81.87K
$ 81.87K$ 81.87K

--
----

$ 81.87K
$ 81.87K$ 81.87K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396 999,997,307.060396

Had Pasaran semasa Matchy ialah $ 81.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MATCHY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997307.060396. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.87K.

Matchy Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+17.42%

-17.72%

-17.72%

Matchy ($MATCHY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Matchy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+17.42%
30 Hari$ 0-54.23%
60 Hari$ 0-60.77%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Matchy

Matchy ($MATCHY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $MATCHY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Matchy ($MATCHY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Matchy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Matchy yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk $MATCHY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Matchy Ramalan Harga.

Apakah itu Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

Berapakah nilai 1 Matchy pada tahun 2030?
Jika Matchy berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Matchy berpotensi dan jangkaan ROI.
Matchy ($MATCHY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

