Apakah itu Materium (MTRM)

In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Materium (MTRM) Sumber Laman Web Rasmi

Materium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Materium (MTRM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Materium (MTRM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Materium.

Semak Materium ramalan harga sekarang!

MTRM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Materium (MTRM)

Memahami tokenomik Materium (MTRM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MTRM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Materium (MTRM) Berapakah nilai Materium (MTRM) hari ini? Harga langsung MTRM dalam USD ialah 0.00903529 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MTRM ke USD? $ 0.00903529 . Lihat Harga semasa MTRM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Materium? Had pasaran untuk MTRM ialah $ 169.77K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MTRM? Bekalan edaran MTRM ialah 18.79M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MTRM? MTRM mencapai harga ATH sebanyak 1.019 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MTRM? MTRM melihat harga ATL sebanyak 0.00370831 USD . Berapakah jumlah dagangan MTRM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MTRMialah -- USD . Adakah MTRM akan naik lebih tinggi tahun ini? MTRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MTRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Materium (MTRM) Kemas Kini Industri Penting