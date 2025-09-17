MATES (MATES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01270764$ 0.01270764 $ 0.01270764 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.16% Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) -3.88% Perubahan Harga (7D) -3.88%

MATES (MATES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MATES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MATES sepanjang masa ialah $ 0.01270764, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MATES telah berubah sebanyak +1.16% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan -3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MATES (MATES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 199.89K$ 199.89K $ 199.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 2.25B 2.25B 2.25B Jumlah Bekalan 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0

Had Pasaran semasa MATES ialah $ 199.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MATES ialah 2.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 19500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.