Tokenomik MATES (MATES)

Lihat cerapan utama tentang MATES (MATES), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
MATES (MATES) Maklumat

The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents.

Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.

https://www.moemate.io/
https://moemate.io/whatsup

MATES (MATES) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MATES (MATES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 195.65K
$ 195.65K$ 195.65K
Jumlah Bekalan:
$ 19.50B
$ 19.50B$ 19.50B
Bekalan Edaran:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01270764
$ 0.01270764$ 0.01270764
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik MATES (MATES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MATES (MATES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MATES yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MATES yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MATES, terokai MATES harga langsung token!

MATES Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MATES? Halaman ramalan harga MATES kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.