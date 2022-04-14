Tokenomik Mato The Mouse (MATO)

Tokenomik Mato The Mouse (MATO)

Lihat cerapan utama tentang Mato The Mouse (MATO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Mato The Mouse (MATO) Maklumat

Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE!

Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain.

No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power.

Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.

Laman Web Rasmi:
https://matothemouse.site/

Mato The Mouse (MATO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mato The Mouse (MATO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.20K
$ 43.20K$ 43.20K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Bekalan Edaran:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 43.20K
$ 43.20K$ 43.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Mato The Mouse (MATO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mato The Mouse (MATO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MATO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MATO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MATO, terokai MATO harga langsung token!

MATO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MATO? Halaman ramalan harga MATO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.