Beli Kripto
Harga Matr1x langsung hari ini ialah 0.00352026 USD.MAX modal pasaran ialah 557,249 USD. Jejaki masa nyata MAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Matr1x Harga (MAX)

1 MAX ke USD Harga Langsung:

$0.00351876
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Matr1x (MAX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:37:26 (UTC+8)

Matr1x Harga Hari Ini

Harga langsung Matr1x (MAX) hari ini ialah $ 0.00352026, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAX kepada USD penukaran adalah $ 0.00352026 setiap MAX.

Matr1x kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 557,249, dengan bekalan edaran sebanyak 158.30M MAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAX didagangkan antara $ 0.00347218 (rendah) dan $ 0.0035563 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.474276, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0034548.

Dalam prestasi jangka pendek, MAX dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -48.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Matr1x (MAX) Maklumat Pasaran

$ 557.25K
--
$ 2.82M
158.30M
800,000,000.0
Had Pasaran semasa Matr1x ialah $ 557.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAX ialah 158.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.82M.

Matr1x Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00347218
24J Rendah
$ 0.0035563
24J Tinggi

$ 0.00347218
$ 0.0035563
$ 0.474276
$ 0.0034548
+0.24%

-0.01%

-48.12%

-48.12%

Matr1x (MAX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Matr1x kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Matr1x kepada USD adalah $ -0.0021394686.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Matr1x kepada USD adalah $ -0.0024807493.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Matr1x kepada USD adalah $ -0.011742825348296223.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.01%
30 Hari$ -0.0021394686-60.77%
60 Hari$ -0.0024807493-70.47%
90 Hari$ -0.011742825348296223-76.93%

Ramalan Harga untuk Matr1x

Matr1x (MAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MAX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Matr1x (MAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Matr1x berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Matr1x yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MAX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Matr1x Ramalan Harga.

Apakah itu Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Matr1x (MAX) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Matr1x

Berapakah nilai 1 Matr1x pada tahun 2030?
Jika Matr1x berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Matr1x berpotensi dan jangkaan ROI.
Matr1x (MAX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Matr1x

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.