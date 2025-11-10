Matr1x Harga Hari Ini

Harga langsung Matr1x (MAX) hari ini ialah $ 0.00352026, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAX kepada USD penukaran adalah $ 0.00352026 setiap MAX.

Matr1x kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 557,249, dengan bekalan edaran sebanyak 158.30M MAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAX didagangkan antara $ 0.00347218 (rendah) dan $ 0.0035563 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.474276, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0034548.

Dalam prestasi jangka pendek, MAX dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -48.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Matr1x (MAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 557.25K$ 557.25K $ 557.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Bekalan Peredaran 158.30M 158.30M 158.30M Jumlah Bekalan 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Had Pasaran semasa Matr1x ialah $ 557.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAX ialah 158.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.82M.