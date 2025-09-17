Lagi Mengenai FIRE

Matr1x Fire Logo

Matr1x Fire Harga (FIRE)

Tidak tersenarai

1 FIRE ke USD Harga Langsung:

$0.00201945
$0.00201945$0.00201945
+11.30%1D
mexc
USD
Matr1x Fire (FIRE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:30:43 (UTC+8)

Matr1x Fire (FIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00151012
$ 0.00151012$ 0.00151012
24J Rendah
$ 0.00255096
$ 0.00255096$ 0.00255096
24J Tinggi

$ 0.00151012
$ 0.00151012$ 0.00151012

$ 0.00255096
$ 0.00255096$ 0.00255096

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 0.00151012
$ 0.00151012$ 0.00151012

-1.88%

+11.39%

-12.20%

-12.20%

Matr1x Fire (FIRE) harga masa nyata ialah $0.00201945. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIRE didagangkan antara $ 0.00151012 rendah dan $ 0.00255096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIRE sepanjang masa ialah $ 2.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00151012.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIRE telah berubah sebanyak -1.88% sejak sejam yang lalu, +11.39% dalam 24 jam dan -12.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matr1x Fire (FIRE) Maklumat Pasaran

$ 134.76K
$ 134.76K$ 134.76K

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

66.73M
66.73M 66.73M

965,646,716.8256
965,646,716.8256 965,646,716.8256

Had Pasaran semasa Matr1x Fire ialah $ 134.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIRE ialah 66.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 965646716.8256. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.95M.

Matr1x Fire (FIRE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Matr1x Fire kepada USD adalah $ +0.00020643.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Matr1x Fire kepada USD adalah $ -0.0014389027.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Matr1x Fire kepada USD adalah $ -0.0017173695.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Matr1x Fire kepada USD adalah $ -0.026515045733594425.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00020643+11.39%
30 Hari$ -0.0014389027-71.25%
60 Hari$ -0.0017173695-85.04%
90 Hari$ -0.026515045733594425-92.92%

Apakah itu Matr1x Fire (FIRE)

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Matr1x Fire (FIRE) Sumber

Matr1x Fire Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Matr1x Fire (FIRE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Matr1x Fire (FIRE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matr1x Fire.

Semak Matr1x Fire ramalan harga sekarang!

FIRE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Matr1x Fire (FIRE)

Memahami tokenomik Matr1x Fire (FIRE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIRE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Matr1x Fire (FIRE)

Berapakah nilai Matr1x Fire (FIRE) hari ini?
Harga langsung FIRE dalam USD ialah 0.00201945 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FIRE ke USD?
Harga semasa FIRE ke USD ialah $ 0.00201945. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Matr1x Fire?
Had pasaran untuk FIRE ialah $ 134.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FIRE?
Bekalan edaran FIRE ialah 66.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIRE?
FIRE mencapai harga ATH sebanyak 2.35 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIRE?
FIRE melihat harga ATL sebanyak 0.00151012 USD.
Berapakah jumlah dagangan FIRE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIREialah -- USD.
Adakah FIRE akan naik lebih tinggi tahun ini?
FIRE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:30:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.