Matr1x Fire (FIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00151012 $ 0.00151012 $ 0.00151012 24J Rendah $ 0.00255096 $ 0.00255096 $ 0.00255096 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00151012$ 0.00151012 $ 0.00151012 24J Tinggi $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Sepanjang Masa $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Harga Terendah $ 0.00151012$ 0.00151012 $ 0.00151012 Perubahan Harga (1J) -1.88% Perubahan Harga (1D) +11.39% Perubahan Harga (7D) -12.20% Perubahan Harga (7D) -12.20%

Matr1x Fire (FIRE) harga masa nyata ialah $0.00201945. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIRE didagangkan antara $ 0.00151012 rendah dan $ 0.00255096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIRE sepanjang masa ialah $ 2.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00151012.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIRE telah berubah sebanyak -1.88% sejak sejam yang lalu, +11.39% dalam 24 jam dan -12.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matr1x Fire (FIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 134.76K$ 134.76K $ 134.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Bekalan Peredaran 66.73M 66.73M 66.73M Jumlah Bekalan 965,646,716.8256 965,646,716.8256 965,646,716.8256

Had Pasaran semasa Matr1x Fire ialah $ 134.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIRE ialah 66.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 965646716.8256. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.95M.