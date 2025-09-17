Matrix (MATRIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.50% Perubahan Harga (1D) -2.63% Perubahan Harga (7D) -30.24% Perubahan Harga (7D) -30.24%

Matrix (MATRIX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MATRIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MATRIX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MATRIX telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -2.63% dalam 24 jam dan -30.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matrix (MATRIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K Bekalan Peredaran 994.91M 994.91M 994.91M Jumlah Bekalan 994,905,171.38991 994,905,171.38991 994,905,171.38991

Had Pasaran semasa Matrix ialah $ 76.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MATRIX ialah 994.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994905171.38991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.12K.