Matrix Labs (MATRIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.12% Perubahan Harga (7D) +5.12%

Matrix Labs (MATRIX) harga masa nyata ialah $0.00118403. Sepanjang 24 jam yang lalu, MATRIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MATRIX sepanjang masa ialah $ 1.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MATRIX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matrix Labs (MATRIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.40K$ 118.40K $ 118.40K Bekalan Peredaran 33.92M 33.92M 33.92M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Matrix Labs ialah $ 40.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MATRIX ialah 33.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.40K.