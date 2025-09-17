Lagi Mengenai XAUM

Maklumat Harga XAUM

Laman Web Rasmi XAUM

Tokenomik XAUM

Ramalan Harga XAUM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Matrixdock Gold Logo

Matrixdock Gold Harga (XAUM)

Tidak tersenarai

1 XAUM ke USD Harga Langsung:

$3,715.47
$3,715.47$3,715.47
+0.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Matrixdock Gold (XAUM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:52:38 (UTC+8)

Matrixdock Gold (XAUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3,676.27
$ 3,676.27$ 3,676.27
24J Rendah
$ 3,739.74
$ 3,739.74$ 3,739.74
24J Tinggi

$ 3,676.27
$ 3,676.27$ 3,676.27

$ 3,739.74
$ 3,739.74$ 3,739.74

$ 3,739.74
$ 3,739.74$ 3,739.74

$ 2,563.55
$ 2,563.55$ 2,563.55

-0.10%

+0.50%

+1.16%

+1.16%

Matrixdock Gold (XAUM) harga masa nyata ialah $3,715.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, XAUM didagangkan antara $ 3,676.27 rendah dan $ 3,739.74 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XAUM sepanjang masa ialah $ 3,739.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,563.55.

Dari segi prestasi jangka pendek, XAUM telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matrixdock Gold (XAUM) Maklumat Pasaran

$ 55.42M
$ 55.42M$ 55.42M

--
----

$ 55.42M
$ 55.42M$ 55.42M

14.92K
14.92K 14.92K

14,916.6579
14,916.6579 14,916.6579

Had Pasaran semasa Matrixdock Gold ialah $ 55.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XAUM ialah 14.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 14916.6579. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.42M.

Matrixdock Gold (XAUM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Matrixdock Gold kepada USD adalah $ +18.38.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Matrixdock Gold kepada USD adalah $ +394.1953904790.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Matrixdock Gold kepada USD adalah $ +385.0460456040.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Matrixdock Gold kepada USD adalah $ +336.8446884220095.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +18.38+0.50%
30 Hari$ +394.1953904790+10.61%
60 Hari$ +385.0460456040+10.36%
90 Hari$ +336.8446884220095+9.97%

Apakah itu Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Matrixdock Gold (XAUM) Sumber

Laman Web Rasmi

Matrixdock Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Matrixdock Gold (XAUM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Matrixdock Gold (XAUM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matrixdock Gold.

Semak Matrixdock Gold ramalan harga sekarang!

XAUM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Matrixdock Gold (XAUM)

Memahami tokenomik Matrixdock Gold (XAUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XAUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Matrixdock Gold (XAUM)

Berapakah nilai Matrixdock Gold (XAUM) hari ini?
Harga langsung XAUM dalam USD ialah 3,715.47 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XAUM ke USD?
Harga semasa XAUM ke USD ialah $ 3,715.47. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Matrixdock Gold?
Had pasaran untuk XAUM ialah $ 55.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XAUM?
Bekalan edaran XAUM ialah 14.92K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XAUM?
XAUM mencapai harga ATH sebanyak 3,739.74 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XAUM?
XAUM melihat harga ATL sebanyak 2,563.55 USD.
Berapakah jumlah dagangan XAUM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XAUMialah -- USD.
Adakah XAUM akan naik lebih tinggi tahun ini?
XAUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XAUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:52:38 (UTC+8)

Matrixdock Gold (XAUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.