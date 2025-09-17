Matrixdock Gold (XAUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3,676.27 $ 3,676.27 $ 3,676.27 24J Rendah $ 3,739.74 $ 3,739.74 $ 3,739.74 24J Tinggi 24J Rendah $ 3,676.27$ 3,676.27 $ 3,676.27 24J Tinggi $ 3,739.74$ 3,739.74 $ 3,739.74 Sepanjang Masa $ 3,739.74$ 3,739.74 $ 3,739.74 Harga Terendah $ 2,563.55$ 2,563.55 $ 2,563.55 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) +1.16% Perubahan Harga (7D) +1.16%

Matrixdock Gold (XAUM) harga masa nyata ialah $3,715.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, XAUM didagangkan antara $ 3,676.27 rendah dan $ 3,739.74 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XAUM sepanjang masa ialah $ 3,739.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,563.55.

Dari segi prestasi jangka pendek, XAUM telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matrixdock Gold (XAUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.42M$ 55.42M $ 55.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.42M$ 55.42M $ 55.42M Bekalan Peredaran 14.92K 14.92K 14.92K Jumlah Bekalan 14,916.6579 14,916.6579 14,916.6579

Had Pasaran semasa Matrixdock Gold ialah $ 55.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XAUM ialah 14.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 14916.6579. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.42M.