MatrixETF (MDF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.151882$ 0.151882 $ 0.151882 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) +5.20% Perubahan Harga (7D) +5.20%

MatrixETF (MDF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MDF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MDF sepanjang masa ialah $ 0.151882, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MDF telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan +5.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MatrixETF (MDF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.96K$ 16.96K $ 16.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 407.67K$ 407.67K $ 407.67K Bekalan Peredaran 41.60M 41.60M 41.60M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MatrixETF ialah $ 16.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MDF ialah 41.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 407.67K.