Mavryk Network (MVRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.119246$ 0.119246 $ 0.119246 Harga Terendah $ 0.100977$ 0.100977 $ 0.100977 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -3.49% Perubahan Harga (7D) -3.49%

Mavryk Network (MVRK) harga masa nyata ialah $0.115056. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVRK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVRK sepanjang masa ialah $ 0.119246, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100977.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVRK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -3.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mavryk Network (MVRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Bekalan Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Mavryk Network ialah $ 34.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVRK ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.52M.