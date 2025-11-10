MAX Harga Hari Ini

Harga langsung MAX (MAX) hari ini ialah $ 0.00089388, dengan 5.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAX kepada USD penukaran adalah $ 0.00089388 setiap MAX.

MAX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 893,584, dengan bekalan edaran sebanyak 999.67M MAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAX didagangkan antara $ 0.00083878 (rendah) dan $ 0.0009108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.207775, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00083878.

Dalam prestasi jangka pendek, MAX dipindahkan -0.21% dalam sejam terakhir dan -20.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MAX (MAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 893.58K$ 893.58K $ 893.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 893.58K$ 893.58K $ 893.58K Bekalan Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Jumlah Bekalan 999,671,407.766268 999,671,407.766268 999,671,407.766268

Had Pasaran semasa MAX ialah $ 893.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAX ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999671407.766268. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 893.58K.