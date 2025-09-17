Max on ETH (MAXETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) +24.53% Perubahan Harga (7D) +24.53%

Max on ETH (MAXETH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAXETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAXETH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAXETH telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan +24.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Max on ETH (MAXETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Max on ETH ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAXETH ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.