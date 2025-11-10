Tokenomik MAX (MAX)
Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.
Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.
Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.
Tokenomik MAX (MAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik MAX (MAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MAX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MAX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MAX, terokai MAX harga langsung token!
MAX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MAX? Halaman ramalan harga MAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
