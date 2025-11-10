maxBTC Harga Hari Ini

Harga langsung maxBTC (MAXBTC) hari ini ialah $ 105,328, dengan 2.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAXBTC kepada USD penukaran adalah $ 105,328 setiap MAXBTC.

maxBTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 210,698, dengan bekalan edaran sebanyak 2.00 MAXBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAXBTC didagangkan antara $ 102,308 (rendah) dan $ 105,349 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 172,696, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 42,866.

Dalam prestasi jangka pendek, MAXBTC dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan -4.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

maxBTC (MAXBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 210.70K$ 210.70K $ 210.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.70K$ 210.70K $ 210.70K Bekalan Peredaran 2.00 2.00 2.00 Jumlah Bekalan 2.0 2.0 2.0

Had Pasaran semasa maxBTC ialah $ 210.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAXBTC ialah 2.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.70K.