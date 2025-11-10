Maxi Doge Harga Hari Ini

Harga langsung Maxi Doge (MAXI) hari ini ialah --, dengan 2.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAXI kepada USD penukaran adalah -- setiap MAXI.

Maxi Doge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 188,038, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B MAXI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAXI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MAXI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Maxi Doge (MAXI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 188.04K$ 188.04K $ 188.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.04K$ 188.04K $ 188.04K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Maxi Doge ialah $ 188.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAXI ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.04K.