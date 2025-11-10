Tokenomik Maxi Doge (MAXI)

Lihat cerapan utama tentang Maxi Doge (MAXI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:19:31 (UTC+8)
USD

Maxi Doge (MAXI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Maxi Doge (MAXI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 188.04K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 188.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00004437
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Maxi Doge (MAXI) Maklumat

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

Laman Web Rasmi:
https://www.maxidogeeth.vip

Tokenomik Maxi Doge (MAXI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Maxi Doge (MAXI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MAXI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MAXI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MAXI, terokai MAXI harga langsung token!

MAXI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MAXI? Halaman ramalan harga MAXI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

